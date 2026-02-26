https://ria.ru/20260226/peskov-2076875130.html
Позиция России по Украине не меняется, заявил Песков
Позиция России по Украине не меняется, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
Позиция России по Украине не меняется, заявил Песков
Позиция РФ по вопросу урегулирования на Украине последовательна и не меняется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2026
Позиция России по Украине не меняется, заявил Песков
Песков заявил, что позиция России по Украине последовательна и не меняется