Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня смогут обсудить международные вопросы, но тема "Совета мира" не стоит высоко в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.