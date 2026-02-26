Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 26.02.2026
12:30 26.02.2026 (обновлено: 12:47 26.02.2026)
Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко
Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко
Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко

Песков: тема "Совета мира" не стоит высоко в повестке дня Путина и Лукашенко

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня смогут обсудить международные вопросы, но тема "Совета мира" не стоит высоко в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не была представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается.
"Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, сегодня президенты (Путин и Лукашенко - ред.) будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута эта тема ("Совета мира" - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, насколько высоко стоит тема перспективы работы "Совета мира" в повестке дня.
Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Мишустин, Матвиенко и Володин будут на рабочем завтраке Путина и Лукашенко
Вчера, 12:30
 
