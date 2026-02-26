https://ria.ru/20260226/peskov-2076853490.html
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе - РИА Новости, 26.02.2026
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным в ситуации на Кубе гуманитарные вопросы, отметив, что они должны решиться, и никто не должен... РИА Новости, 26.02.2026
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе
Песков призвал не мешать решению гуманитарных вопросов на Кубе