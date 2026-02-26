Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе
12:27 26.02.2026 (обновлено: 12:34 26.02.2026)
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным в ситуации на Кубе гуманитарные вопросы, отметив, что они должны решиться, и никто не должен... РИА Новости, 26.02.2026
Песков назвал приоритетные вопросы в ситуации на Кубе

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным в ситуации на Кубе гуманитарные вопросы, отметив, что они должны решиться, и никто не должен чинить этому препятствий.
"Главное, это гуманитарная составляющая. Конечно, гуманитарные вопросы граждан Кубы должны решиться, и никто не должен чинить препятствия. Граждане, женщины, дети должны иметь возможность свои социальные потребности удовлетворить", - сказал Песков журналистам.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы
