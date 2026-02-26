Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы - РИА Новости, 26.02.2026
12:27 26.02.2026 (обновлено: 12:36 26.02.2026)
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы
Важно, чтобы в ситуации вокруг Кубы все сохраняли сдержанность и не допускали провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2026
2026
в мире, куба, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Куба, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы

Песков призвал стороны сохранять сдержанность в ситуации вокруг Кубы

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Важно, чтобы в ситуации вокруг Кубы все сохраняли сдержанность и не допускали провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается безопасности вокруг острова, то, конечно, здесь очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг Кубы.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
