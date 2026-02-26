https://ria.ru/20260226/peskov-2076852984.html
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы
Важно, чтобы в ситуации вокруг Кубы все сохраняли сдержанность и не допускали провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:27:00+03:00
2026-02-26T12:27:00+03:00
2026-02-26T12:36:00+03:00
в мире
куба
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076824587_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_017e7a04dbc3420a136ee3ab489f635d.jpg
https://ria.ru/20260226/kater-2076805573.html
куба
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076824587_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_b0caf7fb06bdb2a512abe25531235886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Куба, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле призвали не допускать провокаций в ситуации вокруг Кубы
Песков призвал стороны сохранять сдержанность в ситуации вокруг Кубы