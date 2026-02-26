МИД заявил о готовности развивать равноправные отношения с Перу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва на фоне смены власти в Перу отмечает готовность к развитию равноправных двусторонних отношений с Лимой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
17 февраля конгресс отправил в отставку президента Перу Хосе Хери за два месяца до выборов на фоне расследований прокуратуры по подозрению в торговле влиянием и обвинений в служебных нарушениях. Исполнения обязанностей президента республики возложены на Хосе Марию Балькасара Селаду, который стал новым спикером парламента. Выборы президента в Перу пройдут 12 апреля.
"Мы готовы к дальнейшему развитию неконъюнктурных, свободных от внешнего влияния двусторонних связей, в основе которых равноправие, суверенитет, прагматизм, обоюдный учет национальных интересов, уважение основополагающих принципов международного права. Нынешнюю смену власти в Перу мы расцениваем как внутреннее дело этой страны и желаем новому руководству дружеского государства успеха в исполнении возложенного на него функционала", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что Республика Перу является одним из давних партнеров России в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломатические отношения между нашими странами уже перешагнули 160-летний рубеж.
