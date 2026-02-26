Экономист предупредила о переплате за газ из-за одной ошибки

Она напомнила, что по установленным правительством правилам плату за газ взимают, исходя из показаний счетчика или по нормативам. Нормативы рассчитывают, исходя из количества прописанных лиц. И эти данные далеко не всегда своевременно обновляются.

Во избежание подобных ситуаций следует своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании. Если переплата все же случилась, нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию. Тогда вам сделают перерасчет.