Экономист предупредила о переплате за газ из-за одной ошибки
02:10 26.02.2026
Экономист предупредила о переплате за газ из-за одной ошибки
Экономист Коваленко предупредила о переплате за газ из-за прописки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Переплата за газ возможна из-за одной распространенной ошибки, рассказала агентству "Прайм" замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Она напомнила, что по установленным правительством правилам плату за газ взимают, исходя из показаний счетчика или по нормативам. Нормативы рассчитывают, исходя из количества прописанных лиц. И эти данные далеко не всегда своевременно обновляются.
Бизнес-встреча - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
12 февраля, 02:17
"Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата", — объясняет Коваленко.
Во избежание подобных ситуаций следует своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании. Если переплата все же случилась, нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию. Тогда вам сделают перерасчет.
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
7 февраля, 03:10
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
7 февраля, 03:10
 
Юлия Коваленко, Высшая школа экономики (ВШЭ), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Природный газ, ЖКУ, Россия
 
 
