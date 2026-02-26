Переговоры с США по атому носят серьезный характер, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Переговоры Ирана и США по атому носят серьезный характер, стороны продолжат диалог в скором времени после консультаций со столицами, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы примерно три часа вели переговоры с участием главы МИД Омана и гендиректора МАГАТЭ. Думаю, что примерно в 17.30-18 часов по местному времени (19.30-20.00 мск - ред.) переговоры возобновятся. Обеим делегациям необходимо было провести консультации со столицами", - сказал он в эфире иранского телевидения.

По его словам, обе стороны серьезно походят к проведению переговоров.