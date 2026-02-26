https://ria.ru/20260226/peregovory-2076940903.html
Переговоры с США по атому носят серьезный характер, заявил МИД Ирана
Переговоры с США по атому носят серьезный характер, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 26.02.2026
Переговоры с США по атому носят серьезный характер, заявил МИД Ирана
Переговоры Ирана и США по атому носят серьезный характер, стороны продолжат диалог в скором времени после консультаций со столицами, заявил официальный... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
иран
сша
оман
магатэ
иран
сша
оман
Переговоры с США по атому носят серьезный характер, заявил МИД Ирана
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Переговоры Ирана и США по атому носят серьезный характер, стороны продолжат диалог в скором времени после консультаций со столицами, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы примерно три часа вели переговоры с участием главы МИД Омана и гендиректора МАГАТЭ. Думаю, что примерно в 17.30-18 часов по местному времени (19.30-20.00 мск - ред.) переговоры возобновятся. Обеим делегациям необходимо было провести консультации со столицами", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По его словам, обе стороны серьезно походят к проведению переговоров.
Ранее МИД Омана сообщил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве в четверг, и вернутся к обсуждению позднее.