https://ria.ru/20260226/peregovory-2076927507.html
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве
Делегации США и Украины прибыли к отелю Four Seasons в Женеве, где сегодня должны пройти переговоры по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:31:00+03:00
2026-02-26T16:31:00+03:00
2026-02-26T16:38:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
мирный план сша по украине
стив уиткофф
джаред кушнер
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861680_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_7d5f525966c32449e20563fd801062df.jpg
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076765737.html
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a9e65d626a33341f40b56bfb244968a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, женева (город), мирный план сша по украине, стив уиткофф, джаред кушнер, рустем умеров, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, США, Женева (город), Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Российский фонд прямых инвестиций
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве
РИА Новости: делегации Украины и США прибыли на переговоры по Украине в Женеве