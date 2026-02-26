Рейтинг@Mail.ru
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве
16:31 26.02.2026 (обновлено: 16:38 26.02.2026)
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве
Делегации США и Украины прибыли к отелю Four Seasons в Женеве, где сегодня должны пройти переговоры по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.02.2026
Делегации США и Украины прибыли на переговоры по урегулированию в Женеве

© REUTERS / Pierre AlbouyОтель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Делегации США и Украины прибыли к отелю Four Seasons в Женеве, где сегодня должны пройти переговоры по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник.
Украинская делегация прибыла на переговоры первой. Американская делегация приехала на встречу после очередного раунда переговоров по иранскому ядерному досье при посредничестве Омана.
Отель оцеплен полицией, по его периметру дежурят группы полицейских и сотрудники безопасности в штатском.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, как ожидается, также прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
Вчера, 08:00
 
