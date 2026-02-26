https://ria.ru/20260226/peregovory-2076826637.html
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе стартовал в четверг в Женеве, сообщает агентство Fars. РИА Новости, 26.02.2026
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
иран
сша
женева (город)
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
В Женеве стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье