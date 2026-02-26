Рейтинг@Mail.ru
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
26.02.2026
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе стартовал в четверг в Женеве, сообщает агентство Fars. РИА Новости, 26.02.2026
В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США

В Женеве стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье

ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе стартовал в четверг в Женеве, сообщает агентство Fars.
"Третий раунд непрямых переговоров по иранскому ядерному досье между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве", - говорится в сообщении.
Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
