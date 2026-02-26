Рейтинг@Mail.ru
Pepsi зарегистрировала десять товарных знаков в России - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/pepsi-2076965567.html
Pepsi зарегистрировала десять товарных знаков в России
Pepsi зарегистрировала десять товарных знаков в России - РИА Новости, 26.02.2026
Pepsi зарегистрировала десять товарных знаков в России
Американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране сразу десять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:23:00+03:00
2026-02-26T18:23:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
pepsico, inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19121/02/191210287_0:268:2567:1712_1920x0_80_0_0_2d04e7bbb813b10a0e607096c729b029.jpg
https://ria.ru/20251016/rossija-2048585474.html
https://ria.ru/20260219/rospatent-2075466077.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19121/02/191210287_0:28:2567:1953_1920x0_80_0_0_f9ba9d083269f26127891eb73a98e96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), pepsico, inc.
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), PepsiCo, Inc.
Pepsi зарегистрировала десять товарных знаков в России

Pepsi зарегистрировала сразу 10 товарных знаков в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомпания The Pepsi Bottling Group
Компания The Pepsi Bottling Group - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Компания The Pepsi Bottling Group. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране сразу десять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию новых товарных знаков поступали в ведомство с 2024 по 2025 годы, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков чипсов "Lay's Stix" - в фиолетовой и зеленой упаковках, а также двух сухариков марки "Хрус Team. Барная коллекция".
Магазин сети 7-Eleven - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России товарные знаки
16 октября 2025, 12:26
Помимо этого Роспатент одобрил регистрацию товарного знака чипсов-тортильи "Doritos", снеков со вкусом чили "Cheetos", а также газированной воды "Aqua Minerale" и "Rockstar".
Кроме того, под товарными знаками "Пикантный, острый, огненный" компания сможет продавать арахисовые снеки, а под "Pepsico" - различные закуски и напитки.
PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда знаменитый напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается в РФ крупным производителем продуктов питания и напитков - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?"
19 февраля, 13:36
 
РоссияМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)PepsiCo, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала