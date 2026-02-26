Pepsi зарегистрировала десять товарных знаков в России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране сразу десять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию новых товарных знаков поступали в ведомство с 2024 по 2025 годы, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков чипсов "Lay's Stix" - в фиолетовой и зеленой упаковках, а также двух сухариков марки "Хрус Team. Барная коллекция".
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России товарные знаки
16 октября 2025, 12:26
Помимо этого Роспатент одобрил регистрацию товарного знака чипсов-тортильи "Doritos", снеков со вкусом чили "Cheetos", а также газированной воды "Aqua Minerale" и "Rockstar".
Кроме того, под товарными знаками "Пикантный, острый, огненный" компания сможет продавать арахисовые снеки, а под "Pepsico" - различные закуски и напитки.
PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда знаменитый напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается в РФ крупным производителем продуктов питания и напитков - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?"
19 февраля, 13:36