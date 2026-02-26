Рейтинг@Mail.ru
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/pensiya-2076779988.html
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию - РИА Новости, 26.02.2026
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию
Безработные предпенсионеры в возрасте от 54 лет и старше могут выйти на пенсию по старости досрочно, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:52:00+03:00
2026-02-26T02:52:00+03:00
общество
татьяна подольская
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20260225/pensii-2076603343.html
https://ria.ru/20260214/pensiya-2074324439.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна подольская, пенсия
Общество, Татьяна Подольская, Пенсия
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию

РИА Новости: безработные предпенсионеры могут досрочно выйти на пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Безработные предпенсионеры в возрасте от 54 лет и старше могут выйти на пенсию по старости досрочно, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"(Досрочно выйти на пенсию по старости могут - ред.) безработные предпенсионеры - женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше - если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу", - сказала Подольская.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий
Вчера, 12:41
Эксперт добавила, что помимо них досрочно выйти на пенсию могут сотрудники, работающие на вредных производствах: женщины - в 45 лет, мужчины - в 50 лет.
По словам Подольской, это право имеют также женщины со страховым стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет. Она отметила, что досрочно выйти на пенсию могут и педагоги, артисты, а также медперсонал, отработавшие 25 лет - через 5 лет после этого.
По словам Подольской, отдельные условия действуют и для многодетных матерей. Срок выхода на пенсию зависит от количества детей и может составлять от 50 до 57 лет.
"Особые сроки выхода на пенсию предусмотрены также для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера и оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков", - заключила Подольская.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Назван возраст для выхода на пенсию в 2026 году
14 февраля, 02:17
 
ОбществоТатьяна ПодольскаяПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала