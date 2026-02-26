Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Безработные предпенсионеры в возрасте от 54 лет и старше могут выйти на пенсию по старости досрочно, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

"(Досрочно выйти на пенсию по старости могут - ред.) безработные предпенсионеры - женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше - если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу", - сказала Подольская

Эксперт добавила, что помимо них досрочно выйти на пенсию могут сотрудники, работающие на вредных производствах: женщины - в 45 лет, мужчины - в 50 лет.

По словам Подольской, это право имеют также женщины со страховым стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет. Она отметила, что досрочно выйти на пенсию могут и педагоги, артисты, а также медперсонал, отработавшие 25 лет - через 5 лет после этого.

По словам Подольской, отдельные условия действуют и для многодетных матерей. Срок выхода на пенсию зависит от количества детей и может составлять от 50 до 57 лет.