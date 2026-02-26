https://ria.ru/20260226/pakistan-2077016141.html
Пакистан сообщил о 36 погибших на границе афганских военных
Пакистан сообщил о 36 погибших на границе афганских военных - РИА Новости, 26.02.2026
Пакистан сообщил о 36 погибших на границе афганских военных
Не менее 36 афганских талибов убиты при столкновениях на границе с Пакистаном, также в ходе перестрелок погибли двое пакистанских солдат, сообщил министр... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:49:00+03:00
2026-02-26T22:49:00+03:00
2026-02-26T22:52:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020276781_0:285:3136:2048_1920x0_80_0_0_a8301d891695c0d71b4c3b1415be2949.jpg
https://ria.ru/20260226/pakistan-2076997358.html
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020276781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a57a05b7eb23d8b848dba24e7bb129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, афганистан
В мире, Пакистан, Афганистан
Пакистан сообщил о 36 погибших на границе афганских военных
Пакистан сообщил о 36 погибших на границе афганских и двух пакистанских военных
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. Не менее 36 афганских талибов убиты при столкновениях на границе с Пакистаном, также в ходе перестрелок погибли двое пакистанских солдат, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
"По подтвержденной на данный момент информации, в ходе операции пакистанской армии погибли 36 боевиков афганского режима талибов, многие ранены. Двое солдат пакистанской армии погибли, защищая родину, трое получили ранения", - сообщил Тарар.
На прошлой неделе Пакистан
нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар
и Пактика
, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана
, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страну линии Дюранда.