Пакистан сообщил о 36 погибших на границе афганских военных

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. Не менее 36 афганских талибов убиты при столкновениях на границе с Пакистаном, также в ходе перестрелок погибли двое пакистанских солдат, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

"По подтвержденной на данный момент информации, в ходе операции пакистанской армии погибли 36 боевиков афганского режима талибов, многие ранены. Двое солдат пакистанской армии погибли, защищая родину, трое получили ранения", - сообщил Тарар.

На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар Пактика , в результате которых, по заявлениям властей Афганистана , погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.