Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном - РИА Новости, 26.02.2026
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
Не менее 22 афганских талибов убиты при столкновении на границе с Пакистаном, сообщил пакистанский телеканал Geo со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2026
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
Geo: не менее 22 афганских талибов убиты в столкновениях на границе с Пакистаном
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости.
Не менее 22 афганских талибов убиты при столкновении на границе с Пакистаном, сообщил пакистанский телеканал Geo
со ссылкой на источники.
"По меньшей мере 22 члена афганского режима талибов были убиты в результате ответного огня вдоль пакистано-афганской границы после неспровоцированных трансграничных нападений на позиции Пакистана", - сообщил телеканал.
Там отметили, что силы безопасности Пакистана начали операцию "Газаб-лил-хакк".
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страну линии Дюранда.