Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
21:55 26.02.2026
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
Не менее 22 афганских талибов убиты при столкновении на границе с Пакистаном, сообщил пакистанский телеканал Geo со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:55:00+03:00
2026-02-26T21:55:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
нангархар
geo
пакистан
афганистан
нангархар
в мире, пакистан, афганистан, нангархар, geo
В мире, Пакистан, Афганистан, Нангархар, Geo
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном

Geo: не менее 22 афганских талибов убиты в столкновениях на границе с Пакистаном

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский военный. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. Не менее 22 афганских талибов убиты при столкновении на границе с Пакистаном, сообщил пакистанский телеканал Geo со ссылкой на источники.
«
"По меньшей мере 22 члена афганского режима талибов были убиты в результате ответного огня вдоль пакистано-афганской границы после неспровоцированных трансграничных нападений на позиции Пакистана", - сообщил телеканал.
Там отметили, что силы безопасности Пакистана начали операцию "Газаб-лил-хакк".
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страну линии Дюранда.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Пакистан отвечает на огонь, открытый Талибаном
В миреПакистанАфганистанНангархарGeo
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
