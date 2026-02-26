Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном

"По меньшей мере 22 члена афганского режима талибов были убиты в результате ответного огня вдоль пакистано-афганской границы после неспровоцированных трансграничных нападений на позиции Пакистана", - сообщил телеканал.

На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.