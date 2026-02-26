https://ria.ru/20260226/pakistan-2076997358.html
Пакистан отвечает на огонь, открытый Талибаном
Пакистан отвечает на огонь, открытый Талибаном - РИА Новости, 26.02.2026
Пакистан отвечает на огонь, открытый Талибаном
Пакистан подтверждает открытие огня по нескольким точкам на пакистано-афганской границе со стороны афганских талибов и отвечает на эти действия, сообщило... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:48:00+03:00
2026-02-26T20:48:00+03:00
2026-02-26T21:03:00+03:00
пакистан
талибан
афганистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020276781_0:285:3136:2048_1920x0_80_0_0_a8301d891695c0d71b4c3b1415be2949.jpg
https://ria.ru/20251212/erdogan-2061686908.html
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020276781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a57a05b7eb23d8b848dba24e7bb129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, талибан, афганистан, в мире
Пакистан, Талибан, Афганистан, В мире
Пакистан отвечает на огонь, открытый Талибаном
Пакистан отвечает на огонь, открытый Талибаном вдоль границы