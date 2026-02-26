Доля операций по карте Ozon Банка вне маркетплейса составила 60%

https://ria.ru/20260226/ozon-2076823104.html
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Доля внешних платежей клиентов Ozon Банка по картам в 2025 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом и составила около 60%, следует из опубликованных в четверг финансовых результатов компании Ozon.
Отчет приводит данные о неаудированных финрезультатах компании за четвертый квартал 2025 года и за прошедший год в целом.
Согласно документу, по итогам года количество активных клиентов финтех-сервисов Ozon выросло на 38%, до 41,7 миллиона человек. Выручка направления составила 195,2 миллиарда рублей, что в 2,2 раза выше показателя 2024 года. Прибыль финтеха до налогообложения увеличилась в 2,3 раза, до 59,9 миллиарда рублей.
Привлеченные средства клиентов, размещенные на текущих счетах и депозитах, составили 505,8 миллиарда рублей – это в 2,6 раз больше, чем на конец декабря 2024 года. В компании существенный рост объясняют ростом базы активных клиентов и расширением линейки сберегательных продуктов.
За прошлый год Ozon Банк запустил собственную сеть банкоматов, начал выпускать кредитные карты, начал выдавать карту гражданам более 90 стран, а также предложил ряд сервисов для бизнеса.