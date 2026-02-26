Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году

БАРНАУЛ, 26 фев – РИА Новости. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции.