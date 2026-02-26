Рейтинг@Mail.ru
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/oslablenie-2076819209.html
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году - РИА Новости, 26.02.2026
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году
Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:26:00+03:00
2026-02-26T10:26:00+03:00
экономика
россия
белокуриха
алтайский край
андрей клепач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260224/kreditka-2076148458.html
россия
белокуриха
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белокуриха, алтайский край, андрей клепач
Экономика, Россия, Белокуриха, Алтайский край, Андрей Клепач
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году

Экономист Клепач: серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 26 фев – РИА Новости. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции.
"Серьезного ослабления курса рубля не будет. Есть прогноз на некоторое ослабление, но это означает, что к концу года рубль будет стоить 87-89 (за доллар - ред)", - отметил Клепач.
"Хотя для того, чтобы экономика ускорилась, курс рубля надо понизить хотя бы до 92-94", - добавил он.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 76,4678 рубля.
Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей
24 февраля, 02:10
 
ЭкономикаРоссияБелокурихаАлтайский крайАндрей Клепач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала