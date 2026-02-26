https://ria.ru/20260226/oslablenie-2076819209.html
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году
Экономист оценил вероятность ослабления курса рубля в 2026 году
Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей... РИА Новости, 26.02.2026
Экономист Клепач: серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет
БАРНАУЛ, 26 фев – РИА Новости. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции.
"Серьезного ослабления курса рубля не будет. Есть прогноз на некоторое ослабление, но это означает, что к концу года рубль будет стоить 87-89 (за доллар - ред)", - отметил Клепач
"Хотя для того, чтобы экономика ускорилась, курс рубля надо понизить хотя бы до 92-94", - добавил он.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 76,4678 рубля.
Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края
