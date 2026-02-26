Рейтинг@Mail.ru
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС - РИА Новости, 26.02.2026
03:31 26.02.2026
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС - РИА Новости, 26.02.2026
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС
общество, россия, онкология
Общество, Россия, Онкология
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС

Правительство расширило перечень ВМП при лечении онкологии по ОМС

© iStock.com / Photo_ConceptsПроцедура МРТ
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© iStock.com / Photo_Concepts
Процедура МРТ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) при лечении онкологии по ОМС, среди них злокачественные новообразования мочевого пузыря, пищевода и кардии, а также желчных протоков, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, для пациентов с раком мочевого пузыря первой стадии станет доступна фотодинамическая терапия и трансуретральная резекция. Россияне со злокачественными новообразованиями пищевода и кардии также смогут получить фотодинамическую терапию.
Помимо этого, бесплатное лечение положено пациентам с нерезектабельными опухолями и злокачественными новообразованиями поджелудочной железы, желчных протоков, местнораспространенными и диссеминированными формами первичных и рецидивных неорганных опухолях забрюшинного пространства, а также двенадцатиперстной и тонкой кишки.
Для россиян с вышеперечисленными диагнозами теперь доступен такой метод лечения, как чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентгенотелевизионным контролем.
