Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) при лечении онкологии по ОМС, среди них злокачественные новообразования мочевого пузыря, пищевода и кардии, а также желчных протоков, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, для пациентов с раком мочевого пузыря первой стадии станет доступна фотодинамическая терапия и трансуретральная резекция. Россияне со злокачественными новообразованиями пищевода и кардии также смогут получить фотодинамическую терапию.

Помимо этого, бесплатное лечение положено пациентам с нерезектабельными опухолями и злокачественными новообразованиями поджелудочной железы, желчных протоков, местнораспространенными и диссеминированными формами первичных и рецидивных неорганных опухолях забрюшинного пространства, а также двенадцатиперстной и тонкой кишки.