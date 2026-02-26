https://ria.ru/20260226/onkologiya-2076782912.html
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС
Правительство РФ расширило перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) при лечении онкологии по ОМС, среди них злокачественные новообразования... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:31:00+03:00
общество
россия
онкология
россия
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969185095_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2c51b1c6884b558e0fc541de69501c58.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) при лечении онкологии по ОМС, среди них злокачественные новообразования мочевого пузыря, пищевода и кардии, а также желчных протоков, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, для пациентов с раком мочевого пузыря первой стадии станет доступна фотодинамическая терапия и трансуретральная резекция. Россияне со злокачественными новообразованиями пищевода и кардии также смогут получить фотодинамическую терапию.
Помимо этого, бесплатное лечение положено пациентам с нерезектабельными опухолями и злокачественными новообразованиями поджелудочной железы, желчных протоков, местнораспространенными и диссеминированными формами первичных и рецидивных неорганных опухолях забрюшинного пространства, а также двенадцатиперстной и тонкой кишки.
Для россиян с вышеперечисленными диагнозами теперь доступен такой метод лечения, как чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентгенотелевизионным контролем.