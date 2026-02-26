https://ria.ru/20260226/ogranicheniya-2076949848.html
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения - РИА Новости, 26.02.2026
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:49:00+03:00
2026-02-26T17:49:00+03:00
2026-02-26T17:56:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg
https://ria.ru/20260226/ogranicheniya-2076886873.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_68fcbeb477766ebdec645232cc71dc64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Общество
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли временные ограничения