На Кубани у начальника налоговой провели обыск из-за аферы с землей

КРАСНОДАР, 26 фев – РИА Новости. Обыски проходят у начальника ИФНС России №3 по Краснодару Арсена Саркисяна, он подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью свыше 120 миллионов рублей в Крымске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Руководитель ИФНС №3 по городу Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории города Крымска рыночной стоимостью свыше 120 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у Саркисяна идет обыск.

По его словам, Саркисян, предположительно, выступал посредником между застройщиком ССК, главами Крымского района Сергеем Лесем и Крымска Янисом Будаговым (оба - уже бывшие) и аффилированным лицом Лукьяновым.

Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, Лесь в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.

Первомайский районный суд Краснодара в декабре арестовал Будагова до 18 февраля по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, он был задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах Леся.

По версии следствия, в 2023 году Будагов заключил с арендатором договор купли-продажи, согласно которому земельный участок площадью более 31,4 гектара был реализован за 5,2 миллиона рублей при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов, зная, что категория земельного участка изменена с сельскохозяйственного назначения на ИЖС, и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка. После этого участок был реализован представителю застройщика за 150 миллионов рублей.