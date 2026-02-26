Рейтинг@Mail.ru
На Кубани у начальника налоговой провели обыск из-за аферы с землей - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 26.02.2026 (обновлено: 12:49 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/obysk-2076852186.html
На Кубани у начальника налоговой провели обыск из-за аферы с землей
На Кубани у начальника налоговой провели обыск из-за аферы с землей - РИА Новости, 26.02.2026
На Кубани у начальника налоговой провели обыск из-за аферы с землей
Обыски проходят у начальника ИФНС России №3 по Краснодару Арсена Саркисяна, он подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью свыше 120... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:23:00+03:00
2026-02-26T12:49:00+03:00
происшествия
краснодар
крымск
россия
крымский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260220/obyski-2075686598.html
https://ria.ru/20260220/obysk-2075695511.html
краснодар
крымск
россия
крымский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, крымск, россия, крымский район
Происшествия, Краснодар, Крымск, Россия, Крымский район
На Кубани у начальника налоговой провели обыск из-за аферы с землей

На Кубани у начальника налоговой Саркисяна провели обыск из-за аферы с землей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 26 фев – РИА Новости. Обыски проходят у начальника ИФНС России №3 по Краснодару Арсена Саркисяна, он подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью свыше 120 миллионов рублей в Крымске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Руководитель ИФНС №3 по городу Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории города Крымска рыночной стоимостью свыше 120 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у Саркисяна идет обыск.
Александр Тарарыкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества
20 февраля, 10:48
По его словам, Саркисян, предположительно, выступал посредником между застройщиком ССК, главами Крымского района Сергеем Лесем и Крымска Янисом Будаговым (оба - уже бывшие) и аффилированным лицом Лукьяновым.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, Лесь в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Первомайский районный суд Краснодара в декабре арестовал Будагова до 18 февраля по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, он был задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах Леся.
По версии следствия, в 2023 году Будагов заключил с арендатором договор купли-продажи, согласно которому земельный участок площадью более 31,4 гектара был реализован за 5,2 миллиона рублей при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов, зная, что категория земельного участка изменена с сельскохозяйственного назначения на ИЖС, и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка. После этого участок был реализован представителю застройщика за 150 миллионов рублей.
Александр Лукьянов фигурирует в судебных документах по делу Будагова.
Оперативники проводят обыски дома у бывшего министра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной по делу о двойном убийстве в 2010 году - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
У экс-министра ЖКХ Астраханской области прошли обыски по делу об убийстве
20 февраля, 11:18
 
ПроисшествияКраснодарКрымскРоссияКрымский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала