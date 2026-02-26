Рейтинг@Mail.ru
Полянский призвал Европу остановить милитаристское безумие - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/obse-2076977777.html
Полянский призвал Европу остановить милитаристское безумие
Полянский призвал Европу остановить милитаристское безумие - РИА Новости, 26.02.2026
Полянский призвал Европу остановить милитаристское безумие
Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал Европу остановить "милитаристское безумие" и использовать площадку Организации для диалога. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:00:00+03:00
2026-02-26T19:00:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260226/obse-2076770543.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, дмитрий полянский, обсе
В мире, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский призвал Европу остановить милитаристское безумие

Полянский призвал Европу остановить милитаристское безумие и использовать ОБСЕ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал Европу остановить "милитаристское безумие" и использовать площадку Организации для диалога.
"Если в вас осталась хотя бы капля разума, вам стоило бы как можно быстрее остановить все это милитаристское безумие. Возможности для соответствующего диалога предоставляет в том числе и площадка ОБСЕ, мы готовы ее для этого использовать", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат, обращаясь к европейским коллегам, добавил, что российская сторона на площадке Организации пока ничего не слышит, "кроме извращенных и оторванных от реальности рассуждений по Украине, а также беспочвенных фантазий о некой роли, которую ОБСЕ якобы могла бы сыграть в мониторинге гипотетических договоренностей по Украине".
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ
Вчера, 00:41
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала