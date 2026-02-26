Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Около 40 западных делегаций призвали бойкотировать организованный российской стороной круглый стол по Украине на площадке ОБСЕ, сообщил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.

"Такая поддержка дорогого стоит! Ну а мы будем готовить новые встречи и мероприятия, которые могут вновь заставить наших западных коллег скрежетать зубами!" - добавил постпред.