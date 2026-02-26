Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Около 40 западных делегаций призвали бойкотировать организованный российской стороной круглый стол по Украине на площадке ОБСЕ, сообщил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
13 февраля, 12:27
"Мы-то прекрасно знаем, что видеотрансляцию наши бывшие западные партнеры, разумеется, отследили, и в столицы об этом вынуждены были доложить. И скрежет (зубами) слышался в Хофбурге весьма отчетливо. 37 западных делегаций (то есть не все) в преддверии нашей встречи распространили гневную ноту, утверждающую, что наш круглый стол посещать категорически нельзя. Выглядело это откровенным актом бессилия и на "скорость ветра", разумеется, не повлияло", - написал Полянский в Telegram-канале.
"Такая поддержка дорогого стоит! Ну а мы будем готовить новые встречи и мероприятия, которые могут вновь заставить наших западных коллег скрежетать зубами!" - добавил постпред.