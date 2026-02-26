Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ - РИА Новости, 26.02.2026
00:41 26.02.2026
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ - РИА Новости, 26.02.2026
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ
Около 40 западных делегаций призвали бойкотировать организованный российской стороной круглый стол по Украине на площадке ОБСЕ, сообщил постпред РФ при этой... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, россия, украина, дмитрий полянский, обсе, снг
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, СНГ
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ

Полянский: 37 делегаций призвали бойкотировать круглый стол по Украине в ОБСЕ

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Около 40 западных делегаций призвали бойкотировать организованный российской стороной круглый стол по Украине на площадке ОБСЕ, сообщил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Во вторник российская сторона организовала в Хофбурге круглый стол по украинскому конфликту. Приглашения на встречу были разосланы всем государствам ОБСЕ. Однако западные государства на приглашения не отреагировали, сообщил ранее Полянский.
"Мы-то прекрасно знаем, что видеотрансляцию наши бывшие западные партнеры, разумеется, отследили, и в столицы об этом вынуждены были доложить. И скрежет (зубами) слышался в Хофбурге весьма отчетливо. 37 западных делегаций (то есть не все) в преддверии нашей встречи распространили гневную ноту, утверждающую, что наш круглый стол посещать категорически нельзя. Выглядело это откровенным актом бессилия и на "скорость ветра", разумеется, не повлияло", - написал Полянский в Telegram-канале.
Дипломат добавил, что российская сторона признательна всем ее единомышленникам, в первую очередь, коллегам из миссий СНГ, и особенно белорусской миссии, которые, несмотря на это давление, нашли в себе смелость посетить мероприятие, организованное Россией.
"Такая поддержка дорогого стоит! Ну а мы будем готовить новые встречи и мероприятия, которые могут вновь заставить наших западных коллег скрежетать зубами!" - добавил постпред.
