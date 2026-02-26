Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - РИА Новости, 26.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 26.02.2026 (обновлено: 13:12 26.02.2026)
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента Владимир Мединский.
"Украине переданы тела одной тысячи военных. России — тела 35 воинов", — написал он в Telegram-канале.
Предыдущий обмен состоялся 29 января. Тогда Москва вернула Киеву тысячу погибших солдат ВСУ в обмен на тела 26 российских бойцов.
Как заявил в декабре глава МИД Сергей Лавров, Россия в рамках достигнутых соглашений в общей сложности передала Украине более 11 тысяч тел.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Москалькова рассказала о требованиях Киева по возвращению курских жителей
25 февраля, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир МединскийВ мире
 
 
