Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:00:00+03:00
2026-02-26T12:00:00+03:00
2026-02-26T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир мединский
в мире
россия
украина
2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных и получила взамен 35