ОАЭ выдали России обвиняемого в организации финансовой пирамиды
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Организатор финансовой пирамиды Life is Good Санников экстрадирован в РФ из ОАЭ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк
"Сегодня в аэропорту города Дубая
представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола
МВД России и ФСИН России
россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола", — рассказала она.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об одном из главных лиц финансовой пирамиды Life is Good Сергее Санникове.
Волк пояснила, что в 2023 году против него возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Организация деятельности по привлечению денежных средств" и "Организация преступного сообщества". Обвиняемый скрылся за границей, в феврале 2024-го его объявили в международный розыск, а в декабре того же года задержали в Эмиратах.
По данным следствия, фигурант и его сообщники с 2014 года создали в девяти регионах России сеть филиалов под единым брендом Life is Good. Они предлагали людям стать пайщиками кооператива, а взамен обещали либо новое жилье, либо доход в 30 процентов годовых. Но реальным инвестированием они не занимались, а деньги вкладчиков похищали.
В общей сложности в эту финансовую пирамиду попали 18 тысяч россиян, которые вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей. Два миллиарда организаторы схемы присвоили. Деятельность Life is Good пресекли в феврале 2022 года — тогда задержали десять фигурантов, остальных объявили в розыск. Всего в преступную группировку, по данным МВД, входили 35 человек.
Расследование завершилось в феврале 2024-го. В списке потерпевших числится 221 человек, они потеряли более 280 миллионов рублей.