ОАЭ выдали России обвиняемого в организации финансовой пирамиды

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк

"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола", — рассказала она.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об одном из главных лиц финансовой пирамиды Life is Good Сергее Санникове.

Волк пояснила, что в 2023 году против него возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Организация деятельности по привлечению денежных средств" и "Организация преступного сообщества". Обвиняемый скрылся за границей, в феврале 2024-го его объявили в международный розыск, а в декабре того же года задержали в Эмиратах.

По данным следствия, фигурант и его сообщники с 2014 года создали в девяти регионах России сеть филиалов под единым брендом Life is Good. Они предлагали людям стать пайщиками кооператива, а взамен обещали либо новое жилье, либо доход в 30 процентов годовых. Но реальным инвестированием они не занимались, а деньги вкладчиков похищали.

В общей сложности в эту финансовую пирамиду попали 18 тысяч россиян, которые вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей. Два миллиарда организаторы схемы присвоили. Деятельность Life is Good пресекли в феврале 2022 года — тогда задержали десять фигурантов, остальных объявили в розыск. Всего в преступную группировку, по данным МВД, входили 35 человек.