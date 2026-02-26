Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ выдали России обвиняемого в организации финансовой пирамиды
13:44 26.02.2026 (обновлено: 15:47 26.02.2026)
ОАЭ выдали России обвиняемого в организации финансовой пирамиды
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБашни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола", — рассказала она.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
25 декабря 2025, 09:43
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об одном из главных лиц финансовой пирамиды Life is Good Сергее Санникове.
Волк пояснила, что в 2023 году против него возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Организация деятельности по привлечению денежных средств" и "Организация преступного сообщества". Обвиняемый скрылся за границей, в феврале 2024-го его объявили в международный розыск, а в декабре того же года задержали в Эмиратах.
По данным следствия, фигурант и его сообщники с 2014 года создали в девяти регионах России сеть филиалов под единым брендом Life is Good. Они предлагали людям стать пайщиками кооператива, а взамен обещали либо новое жилье, либо доход в 30 процентов годовых. Но реальным инвестированием они не занимались, а деньги вкладчиков похищали.
В общей сложности в эту финансовую пирамиду попали 18 тысяч россиян, которые вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей. Два миллиарда организаторы схемы присвоили. Деятельность Life is Good пресекли в феврале 2022 года — тогда задержали десять фигурантов, остальных объявили в розыск. Всего в преступную группировку, по данным МВД, входили 35 человек.
Расследование завершилось в феврале 2024-го. В списке потерпевших числится 221 человек, они потеряли более 280 миллионов рублей.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ
17 февраля, 17:10
 
Россия ОАЭ Дубай Ирина Волк Интерпол Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) В мире
 
 
