Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США
01:50 26.02.2026
Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США
Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, отметив... РИА Новости, 26.02.2026
Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США

Глава МИД ОАЭ обсудил с Вэнсом ситуацию на Ближнем Востоке

ДУБАЙ, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, отметив важность взаимной координации для укрепления безопасности в регионе, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"Министр подчеркнул значение текущей координации и консультаций (с США - ред.) для укрепления региональной стабильности, мира и сосуществования", - пишет агентство.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
