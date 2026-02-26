Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США

ДУБАЙ, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, отметив важность взаимной координации для укрепления безопасности в регионе, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"Министр подчеркнул значение текущей координации и консультаций (с США - ред.) для укрепления региональной стабильности, мира и сосуществования", - пишет агентство.
В понедельник МИД ОАЭ сообщил, что шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайя провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которых он заявил о важности успешного исхода переговоров между США и Ираном.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.
США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ
22 февраля, 20:49