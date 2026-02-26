Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали падение нефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 26.02.2026 (обновлено: 13:00 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/neft-2076855066.html
В Кремле прокомментировали падение нефтегазовых доходов бюджета
В Кремле прокомментировали падение нефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле прокомментировали падение нефтегазовых доходов бюджета
Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:30:00+03:00
2026-02-26T13:00:00+03:00
дмитрий песков
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095301_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_ad5a73c74c08a442347f06b58b06248c.jpg
https://ria.ru/20260226/horvatija-2076804901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095301_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_038d1a2ababee1d75eeeb892a5179f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Экономика
В Кремле прокомментировали падение нефтегазовых доходов бюджета

Песков: падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом ненефтегазовых

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (РФ Михаил Мишустин - ред.) вчера", - сказал Песков журналистам.
В среду, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Министр финансов Антон Силуанов в среду сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт
Вчера, 09:11
 
Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала