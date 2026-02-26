Рейтинг@Mail.ru
Посол России обвинил НАТО в нагнетании напряженности в Балтике и Арктике - РИА Новости, 26.02.2026
14:27 26.02.2026
Посол России обвинил НАТО в нагнетании напряженности в Балтике и Арктике
Посол России обвинил НАТО в нагнетании напряженности в Балтике и Арктике
Страны-члены НАТО сознательно нагнетают напряженность в Балтийском и Арктическом регионах под предлогом пресловутой "российской угрозы", заявил посол России в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:27:00+03:00
2026-02-26T14:27:00+03:00
в мире
россия
норвегия
николай корчунов
владимир путин
нато
в мире, россия, норвегия, николай корчунов, владимир путин, нато
В мире, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, Владимир Путин, НАТО
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Страны-члены НАТО сознательно нагнетают напряженность в Балтийском и Арктическом регионах под предлогом пресловутой "российской угрозы", заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"То есть это сознательное нагнетание напряженности, иначе назвать иными словами эту тенденцию очень сложно. Даже если мы сейчас посмотрим, последний год что происходит в целом в Арктическом регионе и прилегающем регионе, то есть в Балтийском регионе.... Запущены три операции: "Балтийский страж", "Восточный страж" и сейчас "Арктический страж", - заявил посол в интервью "Известиям".
Он пояснил, что фактически делается попытка перевести пространство Балтийского и Арктического регионов на режим "патрульно-казарменного положения".
"И все это сопряжено с пресловутой российской угрозой, хотя и президент (РФ Владимир Путин) неоднократно заявлял, что у нас нет каких-либо агрессивных планов в отношении стран-членов НАТО, наших соседей. Абсолютно мы миролюбивы. Но тем не менее это подогревается", - отметил дипломат.
