В России снизилось количество налоговых должников

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество налоговых должников в России за три года снизилось вдвое благодаря внедрению единого налогового счета, теперь опыт российских налоговиков изучает Узбекистан, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

"За три года число должников снизилось в два раза, при этом удалось также добиться снижения суммы невыясненных поступлений в 32,5 раза с 908 миллиардов рублей в 2022 году до 28 миллиардов рублей в 2025 году", - рассказал заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.

Он познакомил коллег из Узбекистана с российским опытом внедрения системы Единого налогового счета (ЕНС).

"Поступающая в рамках единого налогового платежа на ЕНС сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика на основании поданных им деклараций или уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов с учетом очередности. Механизм системы позволяет ведомству самостоятельно разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей", - объяснил он.

Начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России Наталья Шалыгина напомнила очередность внесения средств со счета ЕНС.

"Здесь работает метод FIFO - first in, first out: первый долг гасится первым, второй - вторым и так далее. Потом практика показала, что алгоритм требуется доработать в связи с вопросом резервов для более плавного исполнения региональных бюджетов. Поэтому уплата НДФЛ поднялась в начало списка погашения и стала приоритетной перед другими налогами", - рассказал она.

"Это решение значительно упрощает исполнение налоговых обязательств и снижает административную нагрузку. В связи с этим мы подробно изучаем эти механизмы, чтобы в дальнейшем адаптировать лучшие практики в нашей службе", - признал начальник управления по связям с общественностью Налогового Комитета Республики Узбекистан Тура Тураев.