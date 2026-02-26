Рейтинг@Mail.ru
18:26 26.02.2026
В России снизилось количество налоговых должников
2026-02-26T18:26:00+03:00
экономика, россия, узбекистан, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Узбекистан, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество налоговых должников в России за три года снизилось вдвое благодаря внедрению единого налогового счета, теперь опыт российских налоговиков изучает Узбекистан, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
"За три года число должников снизилось в два раза, при этом удалось также добиться снижения суммы невыясненных поступлений в 32,5 раза с 908 миллиардов рублей в 2022 году до 28 миллиардов рублей в 2025 году", - рассказал заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями
22 марта 2025, 11:24
Он познакомил коллег из Узбекистана с российским опытом внедрения системы Единого налогового счета (ЕНС).
"Поступающая в рамках единого налогового платежа на ЕНС сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика на основании поданных им деклараций или уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов с учетом очередности. Механизм системы позволяет ведомству самостоятельно разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей", - объяснил он.
Начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России Наталья Шалыгина напомнила очередность внесения средств со счета ЕНС.
"Здесь работает метод FIFO - first in, first out: первый долг гасится первым, второй - вторым и так далее. Потом практика показала, что алгоритм требуется доработать в связи с вопросом резервов для более плавного исполнения региональных бюджетов. Поэтому уплата НДФЛ поднялась в начало списка погашения и стала приоритетной перед другими налогами", - рассказал она.
"Это решение значительно упрощает исполнение налоговых обязательств и снижает административную нагрузку. В связи с этим мы подробно изучаем эти механизмы, чтобы в дальнейшем адаптировать лучшие практики в нашей службе", - признал начальник управления по связям с общественностью Налогового Комитета Республики Узбекистан Тура Тураев.
"Такие встречи не только способствуют изучению технологий, но вместе с тем мы налаживаем профессиональные связи. В дальнейшем это наше сотрудничество поможет повысить качество государственных услуг для наших налогоплательщиков, нашего народа", - отметил Тураев.
Штангенциркуль с монетой и налоговый кодекс
Юрист предупредил о последствиях за просрочку имущественных налогов
28 ноября 2025, 07:18
 
