https://ria.ru/20260226/mvf-2076785444.html
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета - РИА Новости, 26.02.2026
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета
США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T04:08:00+03:00
2026-02-26T04:08:00+03:00
2026-02-26T04:08:00+03:00
в мире
сша
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/86/1485868643_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0ac99ca965c09512b300bacef0b2a578.jpg
https://ria.ru/20260217/gosdolg-2074746881.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/86/1485868643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a6a0b424631107cbec9bc56ea13532c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кристалина георгиева, мвф
В мире, США, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета
Георгиева: США надо уделить внимание сокращению долга, а не военному бюджету
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита", - сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге.