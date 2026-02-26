Рейтинг@Mail.ru
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета - РИА Новости, 26.02.2026
04:08 26.02.2026
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета - РИА Новости, 26.02.2026
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета
США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
сша
кристалина георгиева
мвф
сша
Дарья Буймова
Новости
в мире, сша, кристалина георгиева, мвф
В мире, США, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета

Георгиева: США надо уделить внимание сокращению долга, а не военному бюджету

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита", - сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США
17 февраля, 08:00
 
В миреСШАКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
