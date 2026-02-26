https://ria.ru/20260226/mvf-2076778987.html
В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета
В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета - РИА Новости, 26.02.2026
В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета
США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА... РИА Новости, 26.02.2026
сша
В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита", - сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил о цели увеличения бюджета Пентагона
в 2027 году до уровня в 1,5 триллиона долларов.