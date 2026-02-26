Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году, говорится в оценке МВФ о состоянии экономики США, поступившей в распоряжение РИА Новости.

"При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году", — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что такой уровень угрожает стабильности экономики США и мира.

фискальной консолидации . Как считают в МВФ , для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий и целенаправленный план