Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
02:20 26.02.2026 (обновлено: 03:18 26.02.2026)
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ
Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году, говорится в оценке МВФ о состоянии экономики США, поступившей в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ

Доллары США
Доллары США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году, говорится в оценке МВФ о состоянии экономики США, поступившей в распоряжение РИА Новости.
"При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году", — говорится в документе.
Также в нем отмечается, что такой уровень угрожает стабильности экономики США и мира.
Как считают в МВФ, для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.
По данным Минфина США от 24 февраля, американский госдолг достиг 37,787 триллиона долларов. Ровно за год до этого он составлял 36,219 триллиона долларов.
