https://ria.ru/20260226/mvf-2076778204.html
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ
Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году, говорится в оценке МВФ о состоянии экономики США, поступившей в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:20:00+03:00
2026-02-26T02:20:00+03:00
2026-02-26T03:18:00+03:00
в мире
сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15387/33/153873329_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_0060b907c2fbf010ef8026522c045a7b.jpg
https://ria.ru/20260226/mvf-2076777726.html
https://ria.ru/20251010/gosdolg-2047361643.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15387/33/153873329_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_122fffa7f5ce234d481ff216ac4b1e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мвф
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ
РИА Новости: госдолг США достигнет 140% ВВП к 2031 году, угрожая всему миру
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году, говорится в оценке МВФ о состоянии экономики США, поступившей в распоряжение РИА Новости.
"При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году", — говорится в документе.
Также в нем отмечается, что такой уровень угрожает стабильности экономики США
и мира.
Как считают в МВФ
, для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации
.
По данным Минфина США от 24 февраля, американский госдолг достиг 37,787 триллиона долларов. Ровно за год до этого он составлял 36,219 триллиона долларов.