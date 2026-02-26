Рейтинг@Mail.ru
02:11 26.02.2026
В МВФ призвали власти США быть осторожными в бюджетных расходах
Властям США стоит быть осторожными в бюджетных расходах и следить за бюджетным дефицитом и уровнем долга, заявила в ответ на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
сша
кристалина георгиева
мвф
в мире, сша, кристалина георгиева, мвф
В мире, США, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ призвали власти США быть осторожными в бюджетных расходах

Глава МВФ Георгиева: США стоит быть осторожными в бюджетных расходах

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Властям США стоит быть осторожными в бюджетных расходах и следить за бюджетным дефицитом и уровнем долга, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Будьте осторожны. Следите за уровнями дефицита и долга", - ответила директор-распорядитель на вопрос агентства на брифинге, комментируя бюджетные расходы американского правительства.
Георгиева подчеркнула, что и дефицит бюджета, и государственный долг в США необходимо сокращать.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики
02:02
 
В миреСШАКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
