Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ
02:05 26.02.2026 (обновлено: 03:23 26.02.2026)
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Усиление мер по охране границы и рост выдворений, как ожидается, станут причиной сокращения количества иностранной рабочей силы в ближайшие годы, что приведет к сокращению занятости, скромному увеличению инфляционного давления", - говорится в документе МВФ.
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ
