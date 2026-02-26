https://ria.ru/20260226/mvf-2076777179.html
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ
Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:05:00+03:00
2026-02-26T02:05:00+03:00
2026-02-26T03:23:00+03:00
в мире
мвф
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
https://ria.ru/20260226/mvf-2076776864.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мвф, сша
Подходы США в сфере миграции приведут к сокращению занятости, заявили в МВФ
МВФ: подходы Белого дома в сфере миграции повлияют на инфляцию
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Усиление мер по охране границы и рост выдворений, как ожидается, станут причиной сокращения количества иностранной рабочей силы в ближайшие годы, что приведет к сокращению занятости, скромному увеличению инфляционного давления", - говорится в документе МВФ
.