МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Импортные пошлины США являются негативным шоком для американской экономики, ведут к росту расходов на личное потребление и уменьшению уровня производств в стране, говорится в документе МВФ с оценкой состояния американской экономики, имеющемся в распоряжении РИА Новости.