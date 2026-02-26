Рейтинг@Mail.ru
МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики - РИА Новости, 26.02.2026
02:02 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/mvf-2076777026.html
МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики
экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Введение Трампом пошлин на импорт
МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Импортные пошлины США являются негативным шоком для американской экономики, ведут к росту расходов на личное потребление и уменьшению уровня производств в стране, говорится в документе МВФ с оценкой состояния американской экономики, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Они также представляют собой негативный шок предложения для экономики США, который, как ожидается, приведёт к росту индекса цен PCE (примерно на 0,5% к началу 2026 года) и снижению уровня выпуска (примерно на 0,5%)", – говорится в документе.
Там также прогнозируют, что более высокие тарифы должны незначительно сократить торговый дефицит.
PCE - индекс цен на личное потребление.
ЭкономикаСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
