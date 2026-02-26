https://ria.ru/20260226/mvf-2076776864.html
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ
Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:01:00+03:00
2026-02-26T02:01:00+03:00
2026-02-26T02:01:00+03:00
в мире
сша
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16581/10/165811084_0:370:2848:1972_1920x0_80_0_0_c2ad40fb37adb60fa4c6efa8d2284ea9.jpg
https://ria.ru/20260226/mvf-2076776689.html
https://ria.ru/20260209/dollar-2073258400.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16581/10/165811084_0:103:2848:2239_1920x0_80_0_0_1bd5f12bf5b8661a29f6027d1d0c4a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кристалина георгиева, мвф
В мире, США, Кристалина Георгиева, МВФ
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ
МВФ: США начали переориентацию экономики для повышения самодостаточности
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Американские политики приступили к системной переориентации экономики США
с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности", - сообщила Георгиева
журналистам на брифинге.
Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров.
"Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами", - добавила Георгиева.