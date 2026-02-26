Рейтинг@Mail.ru
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
02:01 26.02.2026
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ
Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, сша, кристалина георгиева, мвф
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ

МВФ: США начали переориентацию экономики для повышения самодостаточности

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Американские политики приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности", - сообщила Георгиева журналистам на брифинге.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В МВФ допустили изменение оценок в отношении экономики США
01:59
Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров.
"Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами", - добавила Георгиева.
Доллары - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава МВФ назвала ослабление доллара временным явлением
9 февраля, 17:23
 
В миреСШАКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
