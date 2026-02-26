В МВФ допустили изменение оценок в отношении экономики США

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Многие оценки Международного валютного фонда (МВФ) в отношении экономики США в ближайшие месяцы могут измениться в связи с повышенной неопределенностью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.