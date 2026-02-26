В МВФ допустили изменение оценок в отношении экономики США

Рейтинг@Mail.ru
01:59 26.02.2026
Многие оценки Международного валютного фонда (МВФ) в отношении экономики США в ближайшие месяцы могут измениться в связи с повышенной неопределенностью, заявила РИА Новости, 26.02.2026
в мире, сша, кристалина георгиева, дональд трамп, мвф
В мире, США, Кристалина Георгиева, Дональд Трамп, МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Многие оценки Международного валютного фонда (МВФ) в отношении экономики США в ближайшие месяцы могут измениться в связи с повышенной неопределенностью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"В ближайшие месяцы многое (в отношении экономики США - ред.) может измениться", - сообщила директор-распорядитель журналистам на брифинге.
Георгиева подчеркнула, что США находятся в условиях повышенной неопределенности, указав на существующие риски, в том числе в отношении пошлин.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
