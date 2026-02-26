В МВД предупредили об "угонах" Telegram-аккаунтов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Схема "угона" Telegram-аккаунтов через "переезд чата". В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что после перехода по этой ссылке пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС.