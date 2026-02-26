https://ria.ru/20260226/mvd-2076800219.html
В МВД предупредили об "угонах" Telegram-аккаунтов
В МВД предупредили об "угонах" Telegram-аккаунтов - РИА Новости, 26.02.2026
В МВД предупредили об "угонах" Telegram-аккаунтов
Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:19:00+03:00
2026-02-26T08:19:00+03:00
2026-02-26T08:19:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_0:183:1800:1196_1920x0_80_0_0_a55c41bef69f5bbf99136559d33f6717.jpg
https://ria.ru/20260226/moshenniki-2076778840.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_205:0:1800:1196_1920x0_80_0_0_41d0336574d420c58c1df597ff9e8d1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили об "угонах" Telegram-аккаунтов
МВД: мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам под предлогом переноса чата
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Схема "угона" Telegram-аккаунтов через "переезд чата". В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что после перехода по этой ссылке пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС.
После их передачи аферисты получают доступ к аккаунту жертвы и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива.