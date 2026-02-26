Рейтинг@Mail.ru
Около 6 млрд рублей смогут получить объекты МСБ из приграничья в 2026 году
11:39 26.02.2026
Около 6 млрд рублей смогут получить объекты МСБ из приграничья в 2026 году
Около 6 млрд рублей смогут получить объекты МСБ из приграничья в 2026 году
Около 6 млрд рублей смогут получить объекты МСБ из приграничья в 2026 году

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей сможет получить в 2026 году не менее 6 миллиардов рублей заемного финансирования под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
Специальные лимиты таких поручительств на сумму 3 миллиарда рублей уже доведены до банков-партнеров, в числе которых ПАО "Сбербанк", ПАО "Банк ПСБ", Банк ВТБ (ПАО), АО "Альфа-Банк" и АО "МСП Банк".
"Малый и средний бизнес в приграничных регионах активно участвует как в восстановлении пострадавших территорий, так и продолжает обеспечивать развитие городской среды и промышленного потенциала. По итогам 2025 года в рамках Национальной гарантийной системы местные предприниматели привлекли 18,7 миллиарда рублей с господдержкой. Механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП расширяет доступ бизнеса к финансированию для поддержания работы компаний, их масштабирования и создания новых рабочих мест", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По данным Корпорации МСП, в число отраслей с наибольшим объемом финансирования с использованием механизма "зонтичных" поручительств вошли обрабатывающее производство (2,32 миллиарда рублей), сельское хозяйство (829 миллионов рублей), транспортировка и хранение (747 миллионов рублей), реализация инфраструктурных проектов (594 миллиона рублей).
"Почти каждый второй рубль в рамках НГС по итогам 2025 года был получен компаниями малого и среднего бизнеса приграничных регионов с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Они позволили предпринимателям получить 8,2 миллиарда рублей кредитов с господдержкой", – заявил Исаевич.
Он отметил, что специальный лимит поручительств обеспечивается повышенным уровнем покрытия риска для дополнительного стимулирования банков к финансированию бизнеса.
В 2025 году более 4 миллиардов рублей с использованием механизма "зонтичных" поручительств привлек малый бизнес приграничья, 3 миллиарда рублей пришлось на микробизнес, 1 миллиард рублей – на предприятия в сегменте среднего бизнеса.
"Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям при недостаточности или отсутствии у них залогового обеспечения.
Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. "Зонтичные" поручительства предоставляются в режиме "одного окна" в банке-партнере.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
