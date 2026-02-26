Рейтинг@Mail.ru
МСП в приоритетных отраслях привлекли почти 320 млрд рублей с господдержкой
10:55 26.02.2026
МСП в приоритетных отраслях привлекли почти 320 млрд рублей с господдержкой
МСП в приоритетных отраслях привлекли почти 320 млрд рублей с господдержкой
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП
МСП в приоритетных отраслях привлекли почти 320 млрд рублей с господдержкой

МСП из приоритетных отраслей привлекли 320 млрд рублей с господдержкой за год

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) из приоритетных отраслей привлек за 2025 год почти 320 миллиардов рублей с использованием инструментов Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП – оператора системы.
Около 16 тысяч предприятий из обрабатывающей промышленности, туризма, науки, информации и связи получили финансирование с господдержкой для развития своих проектов.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, поддержка МСБ в приоритетных отраслях необходима для устойчивого развития экономики страны и обеспечения ее технологического лидерства.
"В 2025 году мы сохранили объемы господдержки МСП на уровне 1 триллиона рублей. Из них более трети пришлось на обрабатывающую промышленность, научно-техническую деятельность, туризм, информацию и связь. Такие предприятия развивают производство, создают новые рабочие места, формируют научно-технический задел, повышают производительность труда. Адресная поддержка повышает устойчивость бизнеса в этих сферах. По итогам января 2026 года мы видим, что доля приоритетных отраслей среди новых зарегистрированных МСП в стране составляет 24%. А среди выбывших из реестра – 19%. Такой естественный прирост укрепляет тренд на качественную трансформацию сегмента МСП для развития экономики предложения", – заявил Решетников, чьи слова приводятся на сайте Минэкономразвития.
В 2025 году среди МСП приоритетных отраслей выросло число получателей поддержки в области научно-технической деятельности (+9%) и в сфере информации и связи (+7%).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул: в прошлом году каждый четвертый рубль господдержки предприниматели из приоритетных отраслей получили при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.
"Этот инструмент остается в числе наиболее востребованных. Он позволяет бизнесу привлечь средства при недостаточности и отсутствии необходимого залогового обеспечения. Более 3 миллиарда рублей льготного финансирования получили МСП-производители станков и промышленных роботов по нашей совместной программе с Минпромторгом России. Еще 11,5 миллиарда рублей привлекли малые технологические компании по программе Корпорации и Минэкономразвития. Дополнительно мы предоставили малым предприятиям из приоритетных отраслей почти 3 миллиарда рублей льготного лизинга для модернизации и расширения своих производств", – приводит пресс-служба Корпорации слова Исаевича.
Наибольший объем средств МСП приоритетных отраслей привлекли для реализации проектов в области инфраструктурных проектов. Среди них – в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа (60,4 миллиарда рублей), для производства металлических изделий (32,6 миллиарда рублей), пищевых продуктов (30,3 миллиарда рублей).
В пресс-службе Корпорации отметили, что регионами-лидерами по привлечению средств бизнесом из приоритетных отраслей стали Москва (68,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (18,7 миллиарда рублей), Московская область (18 миллиардов рублей), Свердловская область (14,2 миллиарда рублей) и Пермский край (9,76 миллиарда рублей).
 
