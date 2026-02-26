Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Москвы в торговом центре подрались охранники - РИА Новости, 26.02.2026
18:46 26.02.2026 (обновлено: 18:58 26.02.2026)
На северо-западе Москвы в торговом центре подрались охранники
На северо-западе Москвы в торговом центре подрались охранники - РИА Новости, 26.02.2026
На северо-западе Москвы в торговом центре подрались охранники
На северо-западе Москвы в торговом центре подрались охранники

В Москве в торговом центре "Щука" подрались охранники

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Москве
Сотрудники полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Москве
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между гражданами в торговом центре на северо-западе Москвы, в отдел полиции доставлены девять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня около 11.20 в дежурную часть ОМВД по району Щукино г. Москвы поступили сообщения о конфликте в одном из торговых центров. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган девять человек", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, конфликт произошел между охранниками магазинов в торговом центре "Щука".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Рязани задержали четырех человек после драки в ТРЦ
4 февраля, 09:45
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
