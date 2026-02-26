Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:05 26.02.2026 (обновлено: 12:12 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/moskva-2076829640.html
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка - РИА Новости, 26.02.2026
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
Московские врачи спасли шестилетнего ребенка, у которого в желудке застряла оливка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:05:00+03:00
2026-02-26T12:12:00+03:00
хорошие новости
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514024_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_cf1037706a4c6269ef087437a46165d0.jpg
https://ria.ru/20260225/moskva-2076579411.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514024_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5ae4b0cdb9daec01a51436214e1a2891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Хорошие новости, Москва
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка

В Москве врачи спасли 6-летнего ребенка с застрявшей в желудке оливкой

© iStock.com / ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© iStock.com / ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московские врачи спасли шестилетнего ребенка, у которого в желудке застряла оливка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Юный пациент поступил в детскую больницу имени З. А. Башляевой с тошнотой после того, как накануне проглотил цельную оливку. Обследование показало, что инородное тело размером три на два сантиметра застряло в желудке и разбухло, создавая риск закупорки кишечника", — говорится в публикации.
Медики провели эндоскопию под анестезией и успешно удалили оливку. Ребенка уже выписали домой, он чувствует себя хорошо.
Школьник оказался в реанимации, вдохнув кондитерскую присыпку - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
25 февраля, 11:14
 
Хорошие новостиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала