В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка - РИА Новости, 26.02.2026
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
Московские врачи спасли шестилетнего ребенка, у которого в желудке застряла оливка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:05:00+03:00
2026-02-26T11:05:00+03:00
2026-02-26T12:12:00+03:00
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
В Москве врачи спасли 6-летнего ребенка с застрявшей в желудке оливкой