Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве - РИА Новости, 26.02.2026
07:46 26.02.2026 (обновлено: 08:07 26.02.2026)
Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве
Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве
Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве
Рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве

Тишковец: в Москве рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в среду в Москве выпадет еще два-четыре миллиметра осадков. Синоптик отметил, что этот февраль стал самым снежным в Москве за всю метеоисторию.
"На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет рекордные для февраля и зимы за всю метеоисторию - 73 сантиметра (норма 38 сантиметров), в центре города, на Балчуге, 81 сантиметр, в Тушино - 75 сантиметров, МГУ - 84 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте
