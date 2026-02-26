https://ria.ru/20260226/moskva-2076797983.html
Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве
Рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.02.2026
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в среду в Москве выпадет еще два-четыре миллиметра осадков. Синоптик отметил, что этот февраль стал самым снежным в Москве за всю метеоисторию.
"На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет рекордные для февраля и зимы за всю метеоисторию - 73 сантиметра (норма 38 сантиметров), в центре города, на Балчуге, 81 сантиметр, в Тушино - 75 сантиметров, МГУ - 84 сантиметра", - рассказал Тишковец.