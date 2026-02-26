Синоптик рассказал о рекордной высоте сугробов в Москве

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в среду в Москве выпадет еще два-четыре миллиметра осадков. Синоптик отметил, что этот февраль стал самым снежным в Москве за всю метеоисторию.