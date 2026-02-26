https://ria.ru/20260226/moshenniki-2076778840.html
Мошенники звонят россиянам в мессенджерах, представляясь соседями
Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах и, представляясь соседями, просить назвать код из смс под предлогом замены домофона, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах и, представляясь соседями, просить назвать код из смс под предлогом замены домофона, выяснило РИА Новости.
Аферисты звонят жертвам в мессенджерах, представляются соседями и рассказывают, что в подъезде отключили домофон. "Сосед" или "соседка" сообщает якобы временный код доступа к подъезду, долго входит в доверие, рассказывая о жалобах других жильцов дома.
После этого злоумышленник просит человека назвать код из смс, который должен прийти якобы для замены домофона.