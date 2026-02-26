МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украина не пускает гуманитарные организации в тайные тюрьмы ВСУ, несмотря на это, они признают существование таких пыточных, но замалчивают этот факт, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Отдельные правозащитные организации в своих докладах признают факт существования на территории Украины "секретных тюрем", которые они предпочитают именовать "транзитными пунктами". Будучи подконтрольными украинским вооруженным формированиям, такие тюрьмы закрыты для посещения международными гуманитарными организациями. Однако последние эту тему предпочитают в медийном пространстве не развивать", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.
"Вопрос о возможности доступа в упомянутые локации и проверки условий содержания в них перед политическим руководством Украины публично не ставится. Таким образом, от мировой общественности существование украинских "секретных тюрем" фактически замалчивается", - добавил посол.