Мирошник: Украина не пускает гуманитарные организации в тайные тюрьмы ВСУ

"Отдельные правозащитные организации в своих докладах признают факт существования на территории Украины "секретных тюрем", которые они предпочитают именовать "транзитными пунктами". Будучи подконтрольными украинским вооруженным формированиям, такие тюрьмы закрыты для посещения международными гуманитарными организациями. Однако последние эту тему предпочитают в медийном пространстве не развивать", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.