Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных
Наибольшее количество преступлений против российских военнопленных совершается в тайных тюрьмах ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наибольшее количество преступлений против российских военнопленных совершается в тайных тюрьмах ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На подконтрольной киевскому режиму территории была создана целая сеть секретных тюрем для российских военнослужащих, оказавшихся в плену у украинских боевиков. В соответствии с многочисленными достоверными свидетельствами, именно там, в атмосфере беспредела и безнаказанности, совершается наибольшее число преступлений против военнопленных", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.