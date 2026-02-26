Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных

"На подконтрольной киевскому режиму территории была создана целая сеть секретных тюрем для российских военнослужащих, оказавшихся в плену у украинских боевиков. В соответствии с многочисленными достоверными свидетельствами, именно там, в атмосфере беспредела и безнаказанности, совершается наибольшее число преступлений против военнопленных", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.