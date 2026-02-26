Рейтинг@Mail.ru
Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 26.02.2026 (обновлено: 15:48 26.02.2026)
Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных
Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных - РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных
Наибольшее количество преступлений против российских военнопленных совершается в тайных тюрьмах ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных

Мирошник: больше всего преступлений совершается в тайных тюрьмах ВСУ

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наибольшее количество преступлений против российских военнопленных совершается в тайных тюрьмах ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На подконтрольной киевскому режиму территории была создана целая сеть секретных тюрем для российских военнослужащих, оказавшихся в плену у украинских боевиков. В соответствии с многочисленными достоверными свидетельствами, именно там, в атмосфере беспредела и безнаказанности, совершается наибольшее число преступлений против военнопленных", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мирошник рассказал, сколько детей пострадали от атак ВСУ с 2022 года
24 февраля, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРодион МирошникВ мире
 
 
