В Белоруссии назвали попытку ЕС оторвать Минск от Москвы ошибкой

БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытка Евросоюза сделать отрыв Минска от Москвы центральным элементом своей политики является стратегической ошибкой, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.

"Попытка оторвать Беларусь от России , которая на протяжении многих лет ставится во главу угла стратегии Евросоюза в отношении нашей страны, и есть главная стратегическая ошибка, приводящая к дисбалансам и негативному тренду в отношениях. Как только в ЕС придет осознание того, что этот вопрос необходимо убрать с переговорного стола, это придаст серьезную динамику выстраиванию равноправного диалога", - сказал он.

Дипломат добавил, что пока такая линия продолжается, это наносит ущерб не только двусторонним контактам, но и безопасности континента в целом.

По словам Панасюка, в долгосрочной перспективе подобная политика Брюсселя ведет к последовательной утрате доверия со стороны белорусского общества, в своем большинстве поддерживающего сохранение отношений с Россией, и осложняет возможности для нормализации взаимодействия с Европой

Дипломат добавил, что наиболее неприятным для ЕС является факт, что такие выводы подтверждаются социологическими опросами европейских аналитических центров.

"С каждым недружественным шагом Европа теряет белорусских людей, в том числе молодежь, а изолируя себя от Беларуси, она лишается поддержки той части общества, которая еще нейтрально-позитивно смотрит на отношения с ЕС. Такие шаги не способствуют развитию связей, даже если декларируется стремление к демократическим преобразованиям", - отметил дипломат.

Он уточнил, что Минск намерен и далее доводить до европейских партнеров позицию о контрпродуктивности санкционного давления и требований сделать некий "цивилизационный выбор".

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине