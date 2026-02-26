Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"

БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Будапешт продолжит блокировать важные для Киева решения ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, временного поверенного в делах Венгрии сегодня дважды вызвали в МИД в Киеве, при этом так и не дав никаких объяснений и не назвав дату возобновления транзита.
"Совершенно ясно, что они хотят создать чрезвычайную ситуацию с поставками нефти в Венгрию перед выборами. Однако мы этого не допустим, мы не позволим им насмехаться над нами и шантажировать нас", — подчеркнул Сийярто.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". В ответ Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива. В свою очередь, Братислава, также лишившаяся поставок, прекратила аварийный переток электроэнергии.
