Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
23:29 26.02.2026 (обновлено: 23:59 26.02.2026)
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
Будапешт продолжит блокировать важные для Киева решения ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.02.2026
в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине, словакия, нефтепровод "дружба", энергетика, нефть, мид венгрии
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Словакия, Нефтепровод "Дружба", Энергетика, Нефть, МИД Венгрии
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"

Сийярто: Венгрия без "Дружбы" будет блокировать важные для Украины решения ЕС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Будапешт продолжит блокировать важные для Киева решения ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Пока не возобновится транспортировка нефти, Венгрия будет блокировать важные для Украины решения в Брюсселе", — сказал он в видеообращении в Facebook*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе
Вчера, 21:46
По его словам, временного поверенного в делах Венгрии сегодня дважды вызвали в МИД в Киеве, при этом так и не дав никаких объяснений и не назвав дату возобновления транзита.
"Совершенно ясно, что они хотят создать чрезвычайную ситуацию с поставками нефти в Венгрию перед выборами. Однако мы этого не допустим, мы не позволим им насмехаться над нами и шантажировать нас", — подчеркнул Сийярто.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". В ответ Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива. В свою очередь, Братислава, также лишившаяся поставок, прекратила аварийный переток электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
Вчера, 09:34
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по УкраинеСловакияНефтепровод "Дружба"ЭнергетикаНефтьМИД Венгрии
 
 
