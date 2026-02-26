https://ria.ru/20260226/mid-2076956913.html
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в давлении на жителей Приднестровья
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в давлении на жителей Приднестровья - РИА Новости, 26.02.2026
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в давлении на жителей Приднестровья
Молдавия оказывает давление на жителей Приднестровья по так называемому закону о сепаратизме, сообщил в четверг глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 26.02.2026
Игнатьев: Молдавия оказывает давление на жителей ПМР по закону о сепаратизме
ТИРАСПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Молдавия оказывает давление на жителей Приднестровья по так называемому закону о сепаратизме, сообщил в четверг глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В феврале 2023 года парламент Молдавии
принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР заявил, что тем самым Кишинев
подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
"Необходимо в Молдове отменять репрессивные меры законодательства уголовного кодекса про сепаратизм. Потому что это мешает диалогу, это создает угрозу для людей, это нарушает права и свободы граждан и жителей Приднестровья", - сказал Игнатьев
по итогам встречи в формате "1+1" с вице-премьером Молдавии Валериу Киверем.
Глава МИД ПМР добавил, что у Тирасполя
есть много зафиксированных случаев, когда молдавские силовики оказывали давление на жителей Приднестровья.
"Людей задерживают, допрашивают, кстати, и журналистов, и представителей переговорной команды. Честно говоря, есть давление на население, на общество Приднестровья, особенно в контексте пересечения границы Молдовы, аэропорта Кишинёва", – отметил Игнатьев.
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что это очень серьезная проблема. По его словам, ее надо снимать и разрешать именно молдавской стороне.
"Я привел конкретные документы факты по нашим гражданам, которых лишили права на общение с семьей, которых лишили права на место постоянного проживания, потому что им запретили въезд в Молдову для дальнейшего следования на место постоянного жительства в Приднестровье. Такие случаи не единичны", - подчеркнул Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия
, Украина
, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре
, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.