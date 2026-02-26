Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в давлении на жителей Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Молдавия оказывает давление на жителей Приднестровья по так называемому закону о сепаратизме, сообщил в четверг глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.

"Необходимо в Молдове отменять репрессивные меры законодательства уголовного кодекса про сепаратизм. Потому что это мешает диалогу, это создает угрозу для людей, это нарушает права и свободы граждан и жителей Приднестровья", - сказал Игнатьев по итогам встречи в формате "1+1" с вице-премьером Молдавии Валериу Киверем.

Глава МИД ПМР добавил, что у Тирасполя есть много зафиксированных случаев, когда молдавские силовики оказывали давление на жителей Приднестровья.

"Людей задерживают, допрашивают, кстати, и журналистов, и представителей переговорной команды. Честно говоря, есть давление на население, на общество Приднестровья, особенно в контексте пересечения границы Молдовы, аэропорта Кишинёва", – отметил Игнатьев.

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что это очень серьезная проблема. По его словам, ее надо снимать и разрешать именно молдавской стороне.

"Я привел конкретные документы факты по нашим гражданам, которых лишили права на общение с семьей, которых лишили права на место постоянного проживания, потому что им запретили въезд в Молдову для дальнейшего следования на место постоянного жительства в Приднестровье. Такие случаи не единичны", - подчеркнул Игнатьев.