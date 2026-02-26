Рейтинг@Mail.ru
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО - РИА Новости, 26.02.2026
17:31 26.02.2026 (обновлено: 17:44 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/mid-2076945115.html
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО - РИА Новости, 26.02.2026
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя якобы опровержение посольством Франции планов передать Киеву ядерное оружие, напомнила о попытках... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:31:00+03:00
2026-02-26T17:44:00+03:00
россия
франция
киев
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260226/lavrov-2076881824.html
россия
франция
киев
россия, франция, киев, нато, мирный план сша по украине
Россия, Франция, Киев, НАТО, Мирный план США по Украине
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО

МИД критически ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя якобы опровержение посольством Франции планов передать Киеву ядерное оружие, напомнила о попытках Запада отрицать биолаборатории под эгидой НАТО, которые в итоге Западу пришлось признать.
«
"Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что "вы (Россия - ред.) все врете", - сказала Захарова на брифинге, комментируя попытки посольства Франции опровергнуть планы по передаче Киеву ядерного оружия.
Дипломат усомнилась, что эти планы были известны посольству Франции, так как его вряд ли стали бы посвящать в такие вещи.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лавров объяснил обострение риторики по ядерному оружию
Вчера, 14:08
 
РоссияФранцияКиевНАТОМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
