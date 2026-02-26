https://ria.ru/20260226/mid-2076945115.html
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО - РИА Новости, 26.02.2026
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя якобы опровержение посольством Франции планов передать Киеву ядерное оружие, напомнила о попытках... РИА Новости, 26.02.2026
МИД России ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи Киеву ЯО
