Иностранные военные на Украине остаются целью ВС России, заявила Захарова
17:20 26.02.2026
Иностранные военные на Украине остаются целью ВС России, заявила Захарова
Позиция России о недопустимости присутствия иностранных военных на Украине и признании их законной целью неизменна, ответственность за жизни британцев в случае... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, лондон, украина, вооруженные силы рф
В мире, Лондон, Украина, Вооруженные силы РФ
Иностранные военные на Украине остаются целью ВС России, заявила Захарова

Захарова: позиция об иностранных военных на Украине как цели ВС России неизменна

© AP Photo / Kin CheungБританский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Британский военный. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Позиция России о недопустимости присутствия иностранных военных на Украине и признании их законной целью неизменна, ответственность за жизни британцев в случае отправки туда контингента ляжет целиком на Лондон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы предупреждаем, что при попытке реализации преступного замысла с "коалицией желающих" ответственность за жизни подданных Соединенного Королевства будет лежать целиком на Лондоне… Наша позиция неизменна, она хорошо известна. Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил Российской Федерации", - сказала она в ходе брифинга.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
