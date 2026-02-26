Рейтинг@Mail.ru
Захарова раскритиковала позицию Токио по ситуации на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 26.02.2026 (обновлено: 17:12 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/mid-2076938396.html
Захарова раскритиковала позицию Токио по ситуации на Украине
Захарова раскритиковала позицию Токио по ситуации на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Захарова раскритиковала позицию Токио по ситуации на Украине
Настойчивое стремление Токио увязать положение дел на Украине с безопасностью в Восточной Азии нелогично и провокационно, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:09:00+03:00
2026-02-26T17:12:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
украина
мария захарова
нато
токио
сигэру исиба
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260225/oruzhie-2076714635.html
украина
токио
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, украина, мария захарова, нато, токио, сигэру исиба, марк рютте, япония
В мире, Мирный план США по Украине, Украина, Мария Захарова, НАТО, Токио, Сигэру Исиба, Марк Рютте, Япония
Захарова раскритиковала позицию Токио по ситуации на Украине

Захарова: попытки Токио связать ситуацию на Украине с Восточной Азией нелогичны

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Настойчивое стремление Токио увязать положение дел на Украине с безопасностью в Восточной Азии нелогично и провокационно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Настойчивое стремление Токио увязать положение дел на Украине с не имеющей ничего общего с этой страной Восточной Азией не только не логично, но и провокационно ", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что решение Токио присоединиться к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и поставкам его на Украину, вероятно, может быть вызвано тем, что оружие, которое поставлялось киевскому режиму может "всплыть еще и в Восточной Азии".
В начале февраля телеканал NHK сообщил, что Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину.
В апреле прошлого года премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: Токио может поставить Киеву оружие после снятия ограничений на экспорт
25 февраля, 18:06
 
В миреМирный план США по УкраинеУкраинаМария ЗахароваНАТОТокиоСигэру ИсибаМарк РюттеЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала